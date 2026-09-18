Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH



18.09.2026 / 10:06 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.09.2026 Kursziel: 76,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 27.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 73,00 auf EUR 76,00.



Zusammenfassung:

2G Energy hat in H1/26 allein aus den USA Auftragseingänge in Höhe von €350 Mio. erhalten, die zum allergrößten Teil auf Bestellungen von Datencentern beruhen. Der größte Einzelauftrag hat ein Volumen von mehr als €100 Mio. Bis Jahresende rechnet 2G mit einer Book-to-Bill-Ratio von mindestens 2,5. Bei einem geschätzten Anlagen-Segment-Umsatz von ca. €290 Mio. bedeutet dies einen Auftragseingang von mindestens €725 Mio. Damit würde sich der Auftragseingang (2025: €232 Mio.) J/J mehr als verdreifachen. Wir gehen davon aus, dass die Datencenter-Opportunität 2G in eine Phase starken und sehr profitablen Wachstums mit zweistelligen EBIT-Margen führt. Um die Tragweite der Datencenter-Opportunität zu erfassen, analysieren wir das erwartete Wachstum im Datencenterbereich und die Implikationen für den Energiesektor. Denn eine verlässliche Stromversorgung ist Grundbedingung und Flaschenhals für dieses Wachstum, das durch die schnelle Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) einen zusätzlichen starken Schub erhält. Wir haben unsere mittelfristigen Schätzungen etwas angehoben, um 2Gs Datencenteropportunität noch stärker zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €76 (bisher: €73). Nach dem Kursrückgang in den letzten Wochen stufen wir unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch (Kurspotenzial: 30%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2GB_GR-2026-09-18_DE



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First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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