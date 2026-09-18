In den vergangenen Quartalen hat B+S Banksysteme operativ kontinuierlich überzeugt. Nun richtet sich der Blick auf den 30. September. Dann veröffentlicht der Softwareanbieter seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 und beantwortet die wichtigste Frage: Reichte der starke Jahresauftakt aus, um auch im Gesamtjahr ein überzeugendes Ergebnis abzuliefern?

Die Voraussetzungen dafür sind günstig. Nach den ersten neun Monaten hatte B+S den Umsatz bereits auf 9,68 Mio. Euro gesteigert, was einem Plus von 11 Prozent entspricht. Noch deutlicher fiel die Entwicklung beim operativen Ergebnis aus. Das EBIT verbesserte sich um 48 Prozent auf 1,33 Mio. Euro und lag damit klar über dem Vorjahresniveau. Bemerkenswert war zudem, dass sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber dem ersten Halbjahr sogar nochmals beschleunigte.

Trotzdem dürfte das Schlussquartal über den Gesamteindruck entscheiden. Im Vorjahr profitierte das Unternehmen in den letzten drei Monaten von mehreren Projektabrechnungen und erzielte dadurch außergewöhnlich hohe Erlöse und Ergebnisse. Eine Wiederholung dieses Effekts wäre zwar willkommen, ist für ein gutes Gesamtjahr aber keineswegs zwingend erforderlich.

Denn der Vorsprung aus den ersten neun Monaten verschafft dem Unternehmen eine komfortable Ausgangsposition. Um das Vorjahresniveau von 12,60 Mio. Euro Umsatz und 1,88 Mio. Euro EBIT erneut zu erreichen, wären im Schlussquartal lediglich rund 2,9 Mio. Euro Umsatz und 0,55 Mio. Euro EBIT notwendig gewesen. Damit lag die Hürde deutlich niedriger als die außergewöhnlich starken Werte des Vorjahresquartals.

Sollte B+S den Großteil dieses Vorsprungs ins Ziel gebracht haben, wäre dies ein weiterer Beleg für die nachhaltig verbesserte Ertragskraft. Bereits in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Profitabilität kontinuierlich gesteigert und gleichzeitig die Bilanz weiter gestärkt. Hinzu kommen ein hoher Anteil wiederkehrender Erlöse sowie eine komfortable Liquiditätsausstattung, die dem Unternehmen zusätzlichen finanziellen Spielraum verschaffen.

An der Börse wird diese Entwicklung bislang nur eingeschränkt honoriert. Trotz der operativen Fortschritte notiert die Aktie weiterhin um 2 Euro und wird mit einem einstelligen KGV sowie einem EV/EBIT von rund 7 bewertet. Fällt der Jahresabschluss überzeugend aus, könnte dies deshalb den Anstoß für eine Neubewertung liefern.

(aktien-global.de, erstellt 18.09.26, 09:37 Uhr, veröffentlicht 18.09.26, 09:52 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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