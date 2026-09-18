Stablecoins entwickeln sich zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil des digitalen Zahlungsverkehrs. Visa treibt diese Entwicklung 2026 mit neuen Plattformen und Finanzierungsangeboten voran und verbindet damit klassische Banken, Fintechs und Blockchain-Infrastruktur enger miteinander. Auch an der Börse steht Visa derzeit im Fokus: Die Aktie markierte am 26. August 2026 bei 385,57 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Zuletzt notierte das Papier mit 369,93 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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