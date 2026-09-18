Mitteilung der LAIQON AG: Neue luxemburgische SICAV startet und neuer Aktienfonds aufgelegt - LAIQON SICAV integriert MainFirst-Teilfonds - LAIQON SICAV - Global Equities Dynamic: High Conviction für ZukunftstrendsLAIQON SICAV integriert MainFirst-Teilfonds Wie bereits in der Corporate News vom 1. Juni 2026 angekündigt, schließt der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) mit der am 12. August 2026 gegründeten LAIQON SICAV in Luxemburg die Integration der im August 2025 übernommenen MainFirst-Transaktion in die LAIQON-Gruppe ab. Mit der SICAV-Struktur schafft die LAIQON AG eine zusätzliche Grundlage für weiteres Wachstum und treibt zugleich die Internationalisierung der Gruppe voran. Die vier übernommenen MainFirst-Publikumsfonds, bislang Teilfonds der MainFirst SICAV, werden zum 1. Oktober 2026 im Wege der Verschmelzung auf die LAIQON SICAV überführt. Den Verwaltungsrat der neu gegründeten LAIQON SICAV bilden Florian Jilek, Senior Fondsmanager der LAIQON Asset Management GmbH (Vorsitzender), Dr. Robin Braun, Geschäftsführer der LAIQON Asset Management GmbH sowie Head of Sales Asset Management & Group Sustainability, Dr. Lukas Hambel, Team Lead Legal (Syndikus) der LAIQON AG, sowie Jean-Michel Ermold, Board Officer, Universal-Investment-Luxembourg S.A. Ziel der LAIQON SICAV ist es, die Fonds innerhalb der LAIQON zu bündeln, die Verwaltung zu vereinheitlichen, Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu optimieren und die Anlegerbetreuung langfristig konsistent auszurichten. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung zum 1. Oktober 2026 erfolgt zudem ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft. Die bisherige Verwaltung der übertragenden Teilfonds durch die ETHENEA Independent Investors S.A. endet und erfolgt ab diesem Zeitpunkt durch die Universal-Investment Luxembourg S.A. Die Verwahrstelle der Teilfonds bleibt unverändert die DZ PRIVATBANK ...

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