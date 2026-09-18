pv magazine: Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Inwiefern ist sie auch im Netzbetrieb bereits ein Thema? Thomas Dederichs: Sie wird sehr schnell zu einem immer größeren Thema. Wir unterscheiden dabei drei Bereiche. Zum einen klassische Anwendungen wie ChatGPT, Copilot oder Deepl, die wir nutzen, um unsere rund 3500 Mitarbeitenden bei Alltagsprozessen zu unterstützen. Zum zweiten energiewirtschaftliche Standardprozesse, etwa Regelenergieprognosen, bei denen wir bereits KI-Methoden einsetzen, um die Güte der Vorhersagen zu verbessern, beispielsweise indem die KI unterschiedliche Wetterdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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