60 Dollar für einen Laib Brot: Mit diesem Preis sorgt eine Grazer Bäckerei in New York für Aufsehen. Während Kritiker von einem Luxusprodukt für Wohlhabende sprechen, verteidigen Fans das Roggenbrot als echtes Handwerksprodukt. Für 52 Euro bekommt man eigentlich mehrere Brote. Nicht so in New York. Dort gibt es für den Preis derzeit genau eins: ein 1,5 Kilogramm schwerer Bio-Roggenlaib aus einer neu eröffneten Boutique-Bäckerei der Grazer Traditionsfamilie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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