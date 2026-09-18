Rotkreuz - Die nächste Phase der Digitalisierung im Finanzsektor wird nicht durch eine einzelne Technologie geprägt. Entscheidend ist zunehmend die Konvergenz von Artificial Intelligence, Quantum Computing, Blockchain und weiteren disruptiven Technologien. Diese Technologien isoliert zu betrachten, greift zu kurz. Ihr strategisches Potenzial entsteht vor allem dort, wo sie zusammenspielen und sich gegenseitig verstärken. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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