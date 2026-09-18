NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Die Situation sei wohl mit der von Danone 2023 vergleichbar, schrieb Celine Pannuti am Freitag anlässlich der angeordneten Zwangsverwaltung von Beteiligungen in Russland. Die Franzosen hätten sich seinerzeit letztlich mit hohem Verlust aus dem Land verabschiedet./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 06:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 06:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 06:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 06:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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