München - Der Parkplatz wird digitale Infrastruktur: Sieben Jahre nach der Gründung bewirtschaftet das Münchner Technologieunternehmen Wemolo heute europaweit 4.000 Parkflächen mit rund 370.000 Stellplätzen. Knapp zwei Milliarden Parkvorgänge hat das Unternehmen seit 2019 digital abgewickelt, 2,5 Millionen kommen inzwischen an jedem einzelnen Tag hinzu. Was 2019 als Werkzeug gegen Fremdparker auf Supermarktparkplätzen begann, ist damit zu einem der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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