Zürich - Der Dieselpreis hat in der Schweiz einen neuen Rekord erreicht. Ein Liter kostet im Schnitt 2,41 Franken, wie der TCS am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Damit wurde der bisherige Höchststand von 2,40 Franken aus dem Jahr 2022 nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine geknackt. Auch der Preis für Bleifrei 95 sei weiter gestiegen und liege mittlerweile bei 2,10 Franken pro Liter, schrieb der TCS. Somit ist immerhin das Benzin noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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