FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS REINITIATES SMITHS GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 2740 PENCE - BARCLAYS STARTS HILL & SMITH WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3300 PENCE - BERENBERG CUTS HELICAL PRICE TARGET TO 212 (216) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MJ GLEESON PRICE TARGET TO 305 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BYTES TECHNOLOGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 520 (360) PENCE - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 158 (153) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 300 (295) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BYTES TECHNOLOGY TARGET TO 520 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WICKES TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 210 (165) PENCE - EXANE BNP STARTS ADMIRAL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 4800 PENCE - EXANE BNP STARTS AVIVA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 800 PENCE - EXANE BNP STARTS LEGAL & GENERAL WITH 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP STARTS M&G WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 340 PENCE - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 580 (590) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16526 (16300) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 545 (455) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News