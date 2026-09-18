Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie - für EU-Rechts-Experten: die Richtlinie (EU) 2019/944 "mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt" - enthält auch Bestimmungen zur sogenannten Direktleitung. Im Prinzip ist dies eine Leitung außerhalb des öffentlichen Netzes, über die ein Stromerzeuger einen Abnehmer direkt oder aber ein Erzeuger sein eigenes Unternehmen versorgt. Um dieses Prinzip gab es Streit zwischen den lettischen Unternehmen SIA Elektro bizness und SIA Jelgavas autobusu parks mit der Regulierungsbehörde SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulešanas komisija). Beide Fälle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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