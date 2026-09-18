Zürich - Aeon, ein in Zürich ansässiges Unternehmen im Bereich der präventiven Gesundheitsversorgung, das innovative, KI-gestützte Ganzkörper-Gesundheitschecks entwickelt - hat seine Seed-Erweiterungsrunde abgeschlossen und die deutsche Blutdiagnostik-Plattform Aware Health übernommen hat. Mit dieser Aufstockung beläuft sich die Seed-Finanzierung von Aeon nun auf insgesamt über 12 Millionen Euro (14 Millionen US-Dollar), nachdem das Unternehmen bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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