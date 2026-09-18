Münster - syte, ein 2021 gegründeter Anbieter einer Plattform für Grundstücks- und Immobilienanalysen, hat erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen Euro abgeschlossen. syte führt unterschiedliche Immobilien- und Grundstücksdaten mit Analysen einer unternehmenseigenen KI zusammen und ermöglicht es Projektentwicklern, Banken und Maklern frühzeitig zu prüfen, was auf einem Grundstück gebaut werden kann, welche rechtlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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