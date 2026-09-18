Plan-les-Ouates - Das Schweizer Technologieunternehmen Proton, das sich auf datenschutzorientierte Dienste spezialisiert hat, und das Forschungsteam hinter dem vollständig offenen Sprachmodell Apertus gehen eine Partnerschaft ein, um offene und souveräne KI in der Schweiz und in Europa voranzutreiben. Proton integriert Apertus 1.5 in seinen KI-Assistenten Lumo, macht es damit für Millionen von Nutzern verfügbar und leitet deren Feedback an das Apertus-Team ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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