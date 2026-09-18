EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Labels AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026
Ort: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/
18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|Internet:
|www.unitedlabels.com
|LEI Code:
|5299000WCG41FM5SV917
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2401594 18.09.2026 CET/CEST