Bern - Die SBB steigen beim Gesundheitsdienstleister Health & Medical Service (HMS) ein. Die Bundesbahnen übernehmen 49 Prozent der Aktien von der bisherigen Alleineigentümerin Helsana. Künftig werden SBB und Helsana das Unternehmen gemeinsam kontrollieren. Die EU-Kommission hat die Transaktion am Donnerstag genehmigt, wie diese gleichentags mitteilte. Wettbewerbsrechtliche Bedenken gebe es angesichts der begrenzten Auswirkungen im Europäischen Wirtschaftsraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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