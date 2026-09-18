Die Renk-Aktie hat Anlegern in jüngster Vergangenheit überhaupt keine Freude bereitet. In den letzten zwölf Monaten hat sie über 40% ihres Börsenwertes eingebüßt und ist gestern auf den tiefsten Stand seit April 2025 gefallen. Sollten Anleger jetzt in das fallende Messer greifen oder holt man sich hier weiterhin nur blutige Finger? Eine Bank hebt den Daumen Wenn es nach Meinung der Investmentbank Goldman Sachs geht, dann sollten Anleger unbedingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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