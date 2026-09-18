HORNBACH nutzt die Konsolidierung auf dem deutschen Baumarkt für einen deutlichen Expansionsschritt. Nach der Insolvenz von Hellweg will der Baumarktkonzern sechs Standorte übernehmen und im Frühjahr 2027 als HORNBACH Bau- und Gartenmärkte neu eröffnen. Damit verdichtet HORNBACH nicht nur sein deutsches Filialnetz, sondern verfolgt parallel seine internationale Expansion weiter. Das mittelfristige Ziel rückt näher: In den kommenden Jahren soll das Netzwerk auf rund 200 DIY-Megastores wachsen. Für Anleger ist die Transaktion vor allem deshalb interessant, weil HORNBACH bestehende Standorte übernehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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