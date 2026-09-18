Die britische Energieregulierungsbehörde Ofgem führt derzeit eine Konsultation durch, um eine neue finanzielle Verpflichtung für Batteriespeicher in der Warteliste für Netzanschlüsse einzuführen. Ein Schritt, den sie als "bedeutende Maßnahme" zur Reduzierung des Überangebots an Projekten bezeichnet. Die vorgeschlagene Gebühr soll für "überbelegte Technologien" gelten und Batteriespeicher-Betreiber dazu verpflichten, eine Sicherheit zu hinterlegen, um ihren Platz in der Warteliste zu behalten, deren Höhe an ihre geplante Kapazität der Systeme gekoppelt ist. Die Entscheidung folgt auf einen Reformprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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