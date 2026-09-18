Verl (ots) -Der Fast-Fashion-Riese Shein feierte vor einigen Wochen sein Börsendebüt in Hongkong. Dabei rückte nicht nur der Börsengang selbst in den Fokus, sondern vor allem die deutlich niedrigere Bewertung des Unternehmens. Während Shein im Jahr 2022 zeitweise noch mit knapp 100 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, lag die Bewertung zum Börsengang nur noch bei rund 27 Milliarden Dollar. Der Abstand zeigt, wie stark sich die Erwartungen an das Unternehmen in den vergangenen Jahren verändert haben.Nach einem viel beachteten IPO stellt sich für Anleger schnell die Frage, ob sich ein Einstieg lohnt. Doch auch bei Shein sollte nicht allein die deutlich niedrigere Bewertung oder die Bekanntheit der Marke den Ausschlag geben. Entscheidend ist, warum der Unternehmenswert gegenüber früher so stark gesunken ist und ob Shein künftig wieder stärker und vor allem profitabel wachsen kann. Nachfolgend erfahren Sie, wie die aktuelle Bewertung einzuordnen ist, welche Risiken Anleger beachten sollten und warum es gerade nach einem prominenten Börsengang sinnvoll sein kann, zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten.Der erste Handelstag liefert noch keine InvestmententscheidungSeit dem Börsendebüt wird Shein erstmals laufend vom öffentlichen Markt bewertet. Die ersten Kursbewegungen können dabei zwar einen Eindruck davon vermitteln, wie Anleger den Börsengang aufgenommen haben. Für eine längerfristige Einschätzung sind wenige Handelstage jedoch kaum aussagekräftig. Entscheidend wird sein, ob Shein die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität in den kommenden Quartalen erfüllen kann.Der Unterschied zur früheren Bewertung ist dabei erheblich. 2022 kam Shein im Zuge einer privaten Finanzierungsrunde noch auf annähernd 100 Milliarden US-Dollar. Zum Börsengang wurde Shein mit rund einem Viertel dieses Niveaus bewertet. Daraus abzuleiten, die Aktie sei entsprechend günstig, wäre jedoch ein Trugschluss. Entscheidend ist nicht, welchen Wert Investoren dem Unternehmen vor vier Jahren zugeschrieben haben, sondern welche Gewinne Shein unter den heutigen Bedingungen erzielen kann. Der Umsatz stieg 2025 zwar von 38,8 auf rund 41,9 Milliarden US-Dollar, das Wachstum verlor jedoch an Dynamik. Zugleich sank der Nettogewinn um 39 Prozent auf etwa 2,06 Milliarden Dollar. Im ersten Quartal 2026 verbuchte der Konzern sogar einen Verlust von 99 Millionen Dollar, der allerdings teilweise auf einen bilanziellen Sondereffekt zurückzuführen war.Hohe Bewertungen lassen sich leichter rechtfertigen, wenn ein Unternehmen stark wächst und zugleich seine Profitabilität verbessert. Schwächt sich das Wachstum ab und geraten die Margen unter Druck, verändert sich dagegen die Grundlage der bisherigen Investmentstory.Das Erfolgsmodell steht vor neuen HerausforderungenShein verdankt seinen Aufstieg unter anderem schnellen Produktzyklen, einer datenbasierten Nachfrageanalyse, flexiblen Lieferketten und niedrigen Preisen. Einige dieser Wettbewerbsvorteile geraten inzwischen jedoch unter Druck.Eine wichtige Rolle spielen veränderte Zoll- und Einfuhrbestimmungen. In den USA haben Einschränkungen bisheriger Vergünstigungen für niedrigpreisige Pakete die Bedingungen für Direktimporte verändert. Auch in Europa wächst der regulatorische Druck auf günstige Einfuhren und Ultra-Fast-Fashion. Hinzu kommen ein intensiver Wettbewerb und regulatorische Untersuchungen.Höhere Zölle, Logistikkosten oder zusätzliche Vorgaben könnten die Margen schmälern. Shein müsste dann entweder effizienter arbeiten, geringere Gewinne akzeptieren oder die Preise erhöhen. Gerade für ein Geschäftsmodell, dessen Erfolg wesentlich auf niedrigen Preisen beruht, kann dies die weitere Entwicklung beeinflussen.Wachstum und Gewinn müssen zur Bewertung passenOb die niedrigere Bewertung tatsächlich eine Einstiegschance bietet, hängt deshalb von mehreren Faktoren ab. Shein muss zeigen, ob sich das Umsatzwachstum wieder beschleunigen und weitere Märkte profitabel erschließen lassen. Ebenso relevant ist, wie sich die Margen entwickeln und welche Kosten durch veränderte Handelsbedingungen entstehen.Darüber hinaus muss das Unternehmen seine Position im hart umkämpften Onlinehandel behaupten. Erst wenn Wachstum, Profitabilität, Wettbewerb und Risiken gemeinsam betrachtet werden, lässt sich einschätzen, welche Bewertung angemessen ist.Der Vergleich mit den knapp 100 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2022 reicht dafür nicht aus. Eine Aktie ist nicht allein deshalb günstig, weil ein Unternehmen früher einmal wesentlich höher bewertet wurde.Nach einem IPO kann Abwarten sinnvoll seinAuch nach einem prominenten Börsengang kann eine Aktie für kurzfristig orientierte Trader interessant werden. Allerdings verfügt eine neue Aktie zunächst über wenig Kurshistorie. Längerfristige Trends sowie aussagekräftige Unterstützungs- und Widerstandszonen müssen sich erst entwickeln, während die Kurse rund um einen IPO stark schwanken können.Deshalb besteht kein Zwang, unmittelbar einzusteigen. Trader können zunächst beobachten, wie sich Angebot und Nachfrage entwickeln und ob ein nachvollziehbarer Trend entsteht. Erst ein konkretes Setup mit klar begrenzbarem Risiko schafft eine belastbarere Grundlage für eine Entscheidung.Für langfristige Anleger gelten andere Kriterien, das Grundprinzip bleibt jedoch gleich: Bekanntheit ersetzt keine Analyse. Geschäftsmodell, Wachstum, Profitabilität, Wettbewerb und Bewertung müssen zusammenpassen.Ein prominenter Name garantiert keinen BörsenerfolgDer Shein-IPO zeigt, warum gerade bei viel beachteten Börsengängen ein nüchterner Blick wichtig ist. Eine bekannte Marke, hohe mediale Aufmerksamkeit und eine ehemals deutlich höhere Unternehmensbewertung können schnell den Eindruck einer außergewöhnlichen Gelegenheit vermitteln.Ob daraus tatsächlich ein attraktives Investment entsteht, entscheidet jedoch die weitere Geschäftsentwicklung. Shein muss zeigen, dass der Konzern trotz regulatorischer Veränderungen und steigender Kosten profitabel wachsen und seine Wettbewerbsvorteile behaupten kann.Der deutliche Bewertungsabschlag ist daher weder automatisch ein Warnsignal noch ein Kaufargument. Vielmehr zeigt er, dass sich die Erwartungen an das Unternehmen verändert haben. Anleger müssen bei einem viel diskutierten IPO deshalb nicht möglichst früh dabei sein. Entscheidend ist, ob Wachstum, Profitabilität, Bewertung und Risiko zur eigenen Strategie passen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob aus dem Börsen-Hype tatsächlich eine interessante Anlagechance wird.Über Mario Lüddemann:Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/Pressekontakt:Lüddemann Investments GmbHGeschäftsführer: Mario LüddemannE-Mail: info@mariolueddemann.comWebsite: https://mariolueddemann.com/Original-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175568/6354719