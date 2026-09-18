Das ifeu empfiehlt für Baden-Württemberg ein Ausbauziel von mindestens 2,5 TWh Aquathermie-Wärme im Jahr 2030. Dafür sollen 50 Standorte in Betrieb oder konkret in Umsetzung sein. Elf weitere Projekte mit rund 524 MW thermischer Leistung befinden sich bereits in Planung. Aquathermie soll bis 2040 fünf TWh Wärme liefernDas Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) sieht großes Potenzial für Wärme aus Flüssen und Seen in Baden-Württemberg. In einem Kurzgutachten für das Landesumweltministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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