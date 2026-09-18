DJ Daimler Truck beginnt zweite Tranche des Aktienrückkaufs am Montag

DOW JONES--Die Daimler Truck Holding wird am kommenden Montag mit der angekündigten zweiten Tranche des im März begonnenen Aktienrückkaufs starten. Die Tranche wird wie bekannt ein Volumen von bis zu 1,1 Milliarden Euro haben, und die Rückkäufe werden bis Ende Juni 2027 über die Bühne gebracht, wie der Nutzfahrzeughersteller jetzt mitteilte.

Im Rahmen der ersten Tranche waren bis einschließlich Mittwoch knapp 7,16 Millionen eigene Aktien für insgesamt rund 300 Millionen Euro an der Börse gekauft worden. Das gesamte laufende Aktienrückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von maximal 2 Milliarden Euro und soll bis spätestens 15. März 2028 abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 06:27 ET (10:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.