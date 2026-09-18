Ein umgebauter eActros 600 startet am 20. September in Hannover zu einer rund 45.000 Kilometer langen Weltreise. Die Tour des YouTubers "Elektrotrucker" soll zeigen, wie sich der Elektro-Lkw unter unterschiedlichen klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen bewährt. Route führt durch rund 30 LänderDer Lkw-Fahrer und YouTuber "Elektrotrucker" Tobias Wagner startet am 20. September 2026 um 11 Uhr auf der IAA Transportation in Hannover. Innerhalb etwa eines Jahres will er mit einem Mercedes-Benz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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