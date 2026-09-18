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Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2025 nach vorläufigen Zahlen



18.09.2026 / 13:30 CET/CEST

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Avemio AG: Umsatz und Ergebnis 2025 nach vorläufigen Zahlen



Mainz-Kastel, 18. September 2026. Auf Grundlage des derzeitigen Stands der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 erwartet die Avemio AG für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund EUR 79,8 Mio. Der Konzernumsatz liegt damit rund 9 % unter dem Vorjahreswert von EUR 87,9 Mio. und unterhalb der im Prognosebericht des Jahresberichts 2024 veröffentlichten Prognose eines gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserten Konzernumsatzes. Das operative Ergebnis (EBIT) wird nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses voraussichtlich in einer Bandbreite von EUR -5,4 Mio. bis EUR -6,5 Mio. liegen (bisherige Prognose: Verbesserung in den positiven Bereich; 2024: EUR -4,7 Mio.). Die im Prognosebericht angestrebte Rückkehr zu einem positiven operativen Ergebnis konnte damit nicht erreicht werden. Die Angaben sind vorläufig und noch nicht testiert. Ursächlich für die unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung sind insbesondere die anhaltende Investitionszurückhaltung im Kerngeschäft des Handels mit Bewegtbildequipment, geringere Ergebnisbeiträge des Digitalbereichs als im Prognosebericht erwartet sowie die wirtschaftlichen und bilanziellen Auswirkungen der Insolvenzverfahren der Teltec AG und weiterer Konzerngesellschaften. Vor diesem Hintergrund werden im Konzernabschluss Abschreibungen auf Finanzanlagen in einer Bandbreite von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. vorgenommen. Für die Teltec AG wird derzeit eine Fortführungslösung im Wege eines Insolvenzplans angestrebt. Ziel ist die Sanierung und anschließende Beendigung des Insolvenzverfahrens. Die hierfür erforderlichen Abstimmungen und Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen; der Ausgang des Verfahrens ist offen.



Kontakt: Investor Relations

Ralf P. Pfeffer

ir@avemio.com

Avemio AG

Peter-Sander-Str. 41c

55252 Mainz-Kastel



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