EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Das operative Ergebnis (EBIT) wird nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses voraussichtlich in einer Bandbreite von EUR -5,4 Mio. bis EUR -6,5 Mio. liegen (bisherige Prognose: Verbesserung in den positiven Bereich; 2024: EUR -4,7 Mio.). Die im Prognosebericht angestrebte Rückkehr zu einem positiven operativen Ergebnis konnte damit nicht erreicht werden. Die Angaben sind vorläufig und noch nicht testiert.
Ursächlich für die unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung sind insbesondere die anhaltende Investitionszurückhaltung im Kerngeschäft des Handels mit Bewegtbildequipment, geringere Ergebnisbeiträge des Digitalbereichs als im Prognosebericht erwartet sowie die wirtschaftlichen und bilanziellen Auswirkungen der Insolvenzverfahren der Teltec AG und weiterer Konzerngesellschaften. Vor diesem Hintergrund werden im Konzernabschluss Abschreibungen auf Finanzanlagen in einer Bandbreite von EUR 14 Mio. bis EUR 16 Mio. vorgenommen.
Für die Teltec AG wird derzeit eine Fortführungslösung im Wege eines Insolvenzplans angestrebt. Ziel ist die Sanierung und anschließende Beendigung des Insolvenzverfahrens. Die hierfür erforderlichen Abstimmungen und Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen; der Ausgang des Verfahrens ist offen.
Investor Relations
Ende der Insiderinformation
18.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Avemio AG
|Peter-Sander-Str. 41c
|55252 Mainz-Kastel
|Deutschland
|Telefon:
|06134 584480
|E-Mail:
|ir@avemio.com
|Internet:
|www.avemio.com
|ISIN:
|DE000A40KY59
|WKN:
|A40KY5
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, München
|LEI Code:
|549300D52387N84OIJ52
|EQS News ID:
|2399718
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2399718 18.09.2026 CET/CEST