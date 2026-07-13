The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2026
ISIN Name
CA05337L3048 AVALON ADV. MAT. INC.
CA19682H1073 COLOURED TIES CAP. INC.
CA40281L1094 GUNGNIR RES INC.
CA53567A1012 LINEAR MINERALS O.N.
DE000A40KY59 AVEMIO AG NA O.N.
GB00BTY5RC40 POTENTIALLY AI LS-,001
SE0026141665 FINGERPRINT CARDS O.N.
US29103W1045 EMERALD HLDG INC. DL-,01
US29664W1053 ESPER.THERAP.(NEW) DL-001
USG8762FAXXX TERMOCAN.PWR 19/29 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2026
ISIN Name
CA05337L3048 AVALON ADV. MAT. INC.
CA19682H1073 COLOURED TIES CAP. INC.
CA40281L1094 GUNGNIR RES INC.
CA53567A1012 LINEAR MINERALS O.N.
DE000A40KY59 AVEMIO AG NA O.N.
GB00BTY5RC40 POTENTIALLY AI LS-,001
SE0026141665 FINGERPRINT CARDS O.N.
US29103W1045 EMERALD HLDG INC. DL-,01
US29664W1053 ESPER.THERAP.(NEW) DL-001
USG8762FAXXX TERMOCAN.PWR 19/29 REGS
© 2026 Xetra Newsboard