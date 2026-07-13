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WKN: A2PZ6B | ISIN: US29103W1045 | Ticker-Symbol: EM7
Tradegate
13.07.26 | 20:20
4,360 Euro
-0,91 % -0,040
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EMERALD HOLDING INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EMERALD HOLDING INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,4204,44022:31
4,3404,50022:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AVALON ADVANCED MATERIALS
AVALON ADVANCED MATERIALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVALON ADVANCED MATERIALS INC0,027-8,11 %
AVEMIO AG0,3000,00 %
COLOURED TIES CAPITAL INC0,184+0,55 %
EMERALD HOLDING INC4,360-0,91 %
ESPERION THERAPEUTICS INC2,7830,00 %
FINGERPRINT CARDS AB1,240-5,20 %
LINEAR MINERALS CORP0,018-5,26 %
POTENTIALLY AI PLC0,0020,00 %
THREE CROWNS CRITICAL METALS INC0,027+10,20 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.