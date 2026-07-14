The following instruments on XETRA do have their first trading 14.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.07.2026
Aktien
1 IT0005720005 ETI S.p.A.
2 SGXE42278403 Phillip Securities PTE Ltd.
3 US75120L2097 Rallybio Corp.
4 US2333691077 DSC Holdings Ltd. ADR
5 US4234951006 Helvetia Baloise Holding AG ADR
6 CA9860001077 Yocale.AI Inc.
7 CA05337L5027 Avalon Advanced Materials Inc.
8 CA19682H2063 Coloured Ties Capital Inc.
9 CA53567A2002 Linear Minerals Corp.
10 GB00BTDN2T17 Potentially AI PLC
11 CA8859331016 Three Crowns Citical Metals Inc.
Anleihen
1 US40139MBXXX Guardian Life Global Funding
2 XS3441750XXX Vesteda Finance B.V.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.07.2026
Aktien
1 IT0005720005 ETI S.p.A.
2 SGXE42278403 Phillip Securities PTE Ltd.
3 US75120L2097 Rallybio Corp.
4 US2333691077 DSC Holdings Ltd. ADR
5 US4234951006 Helvetia Baloise Holding AG ADR
6 CA9860001077 Yocale.AI Inc.
7 CA05337L5027 Avalon Advanced Materials Inc.
8 CA19682H2063 Coloured Ties Capital Inc.
9 CA53567A2002 Linear Minerals Corp.
10 GB00BTDN2T17 Potentially AI PLC
11 CA8859331016 Three Crowns Citical Metals Inc.
Anleihen
1 US40139MBXXX Guardian Life Global Funding
2 XS3441750XXX Vesteda Finance B.V.
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