Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA05337L3048 Avalon Advanced Materials Inc. 13.07.2026 CA05337L5XXX Avalon Advanced Materials Inc. 14.07.2026 Tausch 180:1
CA53567A1012 Linear Minerals Corp. 13.07.2026 CA53567A2XXX Linear Minerals Corp. 14.07.2026 Tausch 6,5:1
GB00BTY5RC40 Potentially AI PLC 13.07.2026 GB00BTDN2XXX Potentially AI PLC 14.07.2026 Tausch 10:1
CA19682H1073 Coloured Ties Capital Inc. 13.07.2026 CA19682H2XXX Coloured Ties Capital Inc. 14.07.2026 Tausch 3:1
CA40281L1094 Gungnir Resources Inc. 13.07.2026 CA8859331XXX Three Crowns Citical Metals Inc. 14.07.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA05337L3048 Avalon Advanced Materials Inc. 13.07.2026 CA05337L5XXX Avalon Advanced Materials Inc. 14.07.2026 Tausch 180:1
CA53567A1012 Linear Minerals Corp. 13.07.2026 CA53567A2XXX Linear Minerals Corp. 14.07.2026 Tausch 6,5:1
GB00BTY5RC40 Potentially AI PLC 13.07.2026 GB00BTDN2XXX Potentially AI PLC 14.07.2026 Tausch 10:1
CA19682H1073 Coloured Ties Capital Inc. 13.07.2026 CA19682H2XXX Coloured Ties Capital Inc. 14.07.2026 Tausch 3:1
CA40281L1094 Gungnir Resources Inc. 13.07.2026 CA8859331XXX Three Crowns Citical Metals Inc. 14.07.2026 Tausch 20:1
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