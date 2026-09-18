Die Next2Sun AG hat bislang nur einen Bruchteil des angestrebten Volumens ihrer laufenden Aktienemission eingesammelt. Nach Unternehmensangaben entscheidet sich in der kommenden Woche, ob der Agri-PV-Anbieter ausreichend Kapital für seinen Fortbestand erhält. Die Zeichnungsfrist endet am 25. September 2026. Warum steht Next2Sun vor einer Finanzierungskrise?Next2Sun entwickelt vertikale, bifaziale Photovoltaikanlagen und bezeichnet sich als einen Wegbereiter der Agri-PV in Deutschland. Nach Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver