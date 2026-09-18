Infineon gehört heute zu den stärksten DAX-Werten und legt zeitweise fast +3% zu. Der Anstieg kommt aus charttechnischer Sicht an einer ziemlich guten Stelle. Rund um 55 € wurde die Aktie zuletzt mehrfach gekauft und dort liegt auch der Point of Control im Volumenprofil. Gleichzeitig sortiert Infineon sein Geschäft weiter um und richtet mehr Kapital auf KI-Rechenzentren aus. Nach dem starken Rücksetzer der vergangenen Monate stellt sich damit langsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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