Die Kursentwicklung der Evotec-Aktie war zuletzt ein einziges Desaster. Innerhalb der letzten zwölf Monate halbierte sich der Kurs des Wirkstoffforschungsunternehmens und am Dienstag dieser Woche sackte er auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren ab. Doch am Freitagmorgen ist die Evotec-Aktie mit einem Kursgewinn von über +5% Spitzenreiter im SDAX. Nur ein Strohfeuer oder der Beginn einer großen Kurserholung? Zwei positive Nachrichten Eine konkrete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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