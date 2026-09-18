Über den Belebungsbecken des Hauptklärwerks Stuttgart-Mühlhausen entsteht eine 2,75-MWp-Photovoltaikanlage. Das 18.000 Quadratmeter große Solarfaltdach soll ab Januar 2027 Strom für die Abwasserreinigung liefern. Die Landeshauptstadt Stuttgart lässt das Helioflex-Solarfaltdach über den Belebungsbecken der Biologie Nord errichten. Bauherrin ist die Stadt mit ihrem Tiefbauamt und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES). Die dhp Technology AG übernimmt die technische Realisierung.Der Bau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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