Zürich - Der Schweizer Sportartikelhersteller On erweitert sein Geschäft um den Fussball. Im Zentrum des Markteintritts steht eine Partnerschaft mit Kylian Mbappé. Der französische Nationalspieler und Stürmer von Real Madrid soll nicht nur als Markenbotschafter auftreten, sondern seine Erfahrung auch in die Entwicklung und Erprobung von Fussballschuhen und Bekleidung einbringen. Für On ist der Schritt eine weitere Ausweitung des sportlichen Angebots. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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