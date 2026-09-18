Amazon plant offenbar eine gewaltige Ausweitung seines Same-Day-Liefernetzes. Laut Bank of America soll die Zahl der Blitzlager bis 2031 von 85 auf über 1.000 steigen, näher an Walmarts Ladennetz heran. Amazon denkt offenbar über eine deutliche Erweiterung seines Schnelllieferservice in den USA nach. Nach Informationen von Business Insider trägt das interne Vorhaben den Namen Project Mercury und sieht vor, die Zahl der sogenannten Sub-Same-Day-Zentren von derzeit 85 auf mehr als 1.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de