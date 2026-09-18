DJ RWE gewinnt zwei Onshore-Ausschreibungen mit 119 MW Gesamtleistung

DOW JONES--RWE hat bei der jüngsten Auktion der Bundesnetzagentur für Windenergie an Land für zwei Projekte mit 119 Megawatt Gesamtleistung den Zuschlag erhalten. Die beiden Windparks sollen nach einer finalen Investitionsentscheidung 2028 in Betrieb gehen, teilte der Versorger mit.

Bei Jüchen 3 handelt sich sich um ein Neubauprojekt mit einer installierten Leistung von 84 Megawatt auf rekultivierter Fläche des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen.

Seedorf dagegen sieht die Modernisierung eines RWE-Bestandswindparks im niedersächsischen Landkreis Rotenburg vor. 5 alte Anlagen mit 9 Megawatt Gesamtleistung sollen gegen 5 moderne Windräder mit zusammen 35 Megawatt Leistung getauscht werden.

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September 18, 2026 08:09 ET (12:09 GMT)

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