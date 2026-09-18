Die DZ Bank hat ihr Kursziel für die Allianz-Aktie von 486 auf 495 € nach oben geschraubt. Das Votum bleibt "Kaufen". Analyst Thorsten Wenzel begründete den Schritt mit einem soliden zweiten Quartal und erhöhte im Zuge dessen seine Gewinnschätzungen für den Münchner Versicherungsriesen. Hohe Ausschüttungen und Gewinnwachstum Wenzel hebt in seiner Studie besonders die Kombination aus attraktiven Ausschüttungen und steigenden Gewinnen hervor. Für ihn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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