Die Renk-Aktie hat sich zum Wochenschluss mit einem Plus von knapp +5% eindrucksvoll zurückgemeldet. Dennoch bleibt das Chartbild übergeordnet angeschlagen, denn seit dem Zwischenhoch von Anfang August hat der MDAX-Titel rund -27% eingebüßt. Ist das jetzt der Start einer neuen Erholung oder wartet schon die nächste Hürde? Rekordaufträge treffen auf schwachen Chart Fundamental steht die Entwicklung weiterhin in deutlichem Kontrast zum Aktienkurs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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