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Dow Jones News
18.09.2026 15:21 Uhr
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PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 53. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 53. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 53. Zwischenmeldung

Birkirkara (pta000/18.09.2026/14:50 UTC+2)

Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden 80 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: 

Datum     Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 
14.09.26   12                     2,22           26,68 
15.09.26   8                     2,13           17,04 
16.09.26   -                     -            - 
17.09.26   60                     2,26           135,85 
18.09.26   -                     -            -

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.950.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Birkirkara/Malta, den 18. September 2026

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Samara Asset Group p.l.c. 
           Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel 
           CBD 3020 Birkirkara 
           Malta 
Ansprechpartner:   Patrick A Lowry 
E-Mail:        info@samara-ag.com 
Website:       www.samara-ag.com 
ISIN(s):       MT0001770107 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789735800784 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

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