DJ PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 53. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 53. Zwischenmeldung

Birkirkara (pta000/18.09.2026/14:50 UTC+2)

Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurden 80 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 14.09.26 12 2,22 26,68 15.09.26 8 2,13 17,04 16.09.26 - - - 17.09.26 60 2,26 135,85 18.09.26 - - -

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.950.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Birkirkara/Malta, den 18. September 2026

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat

(Ende)

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Aussender: Samara Asset Group p.l.c. Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel CBD 3020 Birkirkara Malta Ansprechpartner: Patrick A Lowry E-Mail: info@samara-ag.com Website: www.samara-ag.com ISIN(s): MT0001770107 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 18, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)