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Dow Jones News
14.09.2026 13:33 Uhr
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PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

DJ PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Samara Asset Group p.l.c.: Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Birkirkara, Malta (pta000/14.09.2026/13:00 UTC+2)

Samara Asset Group plc:

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien - 52. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden 100 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: 

Datum     Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 
07.09.26   -                     -            - 
08.09.26   35                     2,24           78,40 
09.09.26   10                     2,24           22,40 
10.09.26   10                     2,25           22,50 
11.09.26   45                     2,27           102,20

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 493.870.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Birkirkara/Malta, den 14. September 2026

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Samara Asset Group p.l.c. 
           Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel 
           CBD 3020 Birkirkara 
           Malta 
Ansprechpartner:   Patrick A Lowry 
E-Mail:        info@samara-ag.com 
Website:       www.samara-ag.com 
ISIN(s):       MT0001770107 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789383600638 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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