DJ PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group PLC beschließt weiteren Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group PLC beschließt weiteren Aktienrückkauf

Birkirkara (pta000/18.09.2026/15:00 UTC+2)

Birkirkara/Malta, 18. September 2026. Die Samara Asset Group PLC (ISIN: MT0001770107; Ticker: SRAG:GR) ("Company") hat heute beschlossen, den Rückkauf eigener Aktien fortzusetzen und unter Nutzung der durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 18. September 2026 gemäß -- 41 der Satzung erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ein neues Aktienrückkaufprogramm durchzuführen und im Zeitraum vom 21. September 2026 bis zum 20. September 2027 bis zu maximal 1,5 Mio. eigene Aktien zu einem maximalen Kaufpreis von insgesamt 30 Mio. Euro zu erwerben. Der Erwerb soll über die Börse erfolgen.

Der Rückkauf erfolgt unter der Führung eines Wertpapierhauses oder eines Kreditinstituts nach Maßgabe der Safe-Harbor-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Das beauftragte Wertpapierhaus oder Kreditinstitut wird seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig und unbeeinflusst von der Samara Asset Group PLC treffen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die erworbenen eigenen Aktien als Akquisitionswährung zu verwenden.

Alle Aktienrückkauftransaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft (https:// www.samara-ag.com) im Bereich "Investor Relations" bekannt gegeben.

Über die Samara Asset Group PLC

Samara Asset Group (ISIN: MT00017701707, Ticker: SRAG: GR) ist ein Deep Tech-gestützter Verwalter alternativer Anlagen, dessen Schwerpunkt auf Alpha-generierenden Strategien und Bitcoin liegt. Wir nutzen unsere solide Bilanz, um Fonds aufstrebender Vermögensverwalter - vor allem auf der Samara-Alpha-Plattform - zu finanzieren und in diese zu investieren, und um die weltweit besten Entwickler im Bitcoin-Ökosystem zu unterstützen.

Medien Kontakt:

Samara Asset Group PLC Centris Business Gateway Level 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel

Birkirkara, CBD 3020, Malta https://samara-aq.com/

E-mail: info@samara-ag.com

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Aussender: Samara Asset Group p.l.c. Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel CBD 3020 Birkirkara Malta Ansprechpartner: Patrick A Lowry E-Mail: info@samara-ag.com Website: www.samara-ag.com ISIN(s): MT0001770107 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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September 18, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)