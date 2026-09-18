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WKN: A2JDEW | ISIN: MT0001770107 | Ticker-Symbol: SRAG
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Dow Jones News
18.09.2026 15:33 Uhr
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PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group PLC beschließt weiteren Aktienrückkauf

DJ PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group PLC beschließt weiteren Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group PLC beschließt weiteren Aktienrückkauf

Birkirkara (pta000/18.09.2026/15:00 UTC+2)

Birkirkara/Malta, 18. September 2026. Die Samara Asset Group PLC (ISIN: MT0001770107; Ticker: SRAG:GR) ("Company") hat heute beschlossen, den Rückkauf eigener Aktien fortzusetzen und unter Nutzung der durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 18. September 2026 gemäß -- 41 der Satzung erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ein neues Aktienrückkaufprogramm durchzuführen und im Zeitraum vom 21. September 2026 bis zum 20. September 2027 bis zu maximal 1,5 Mio. eigene Aktien zu einem maximalen Kaufpreis von insgesamt 30 Mio. Euro zu erwerben. Der Erwerb soll über die Börse erfolgen.

Der Rückkauf erfolgt unter der Führung eines Wertpapierhauses oder eines Kreditinstituts nach Maßgabe der Safe-Harbor-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Das beauftragte Wertpapierhaus oder Kreditinstitut wird seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig und unbeeinflusst von der Samara Asset Group PLC treffen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die erworbenen eigenen Aktien als Akquisitionswährung zu verwenden.

Alle Aktienrückkauftransaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft (https:// www.samara-ag.com) im Bereich "Investor Relations" bekannt gegeben.

Über die Samara Asset Group PLC

Samara Asset Group (ISIN: MT00017701707, Ticker: SRAG: GR) ist ein Deep Tech-gestützter Verwalter alternativer Anlagen, dessen Schwerpunkt auf Alpha-generierenden Strategien und Bitcoin liegt. Wir nutzen unsere solide Bilanz, um Fonds aufstrebender Vermögensverwalter - vor allem auf der Samara-Alpha-Plattform - zu finanzieren und in diese zu investieren, und um die weltweit besten Entwickler im Bitcoin-Ökosystem zu unterstützen.

Medien Kontakt:

Samara Asset Group PLC Centris Business Gateway Level 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel

Birkirkara, CBD 3020, Malta https://samara-aq.com/

E-mail: info@samara-ag.com

(Ende)

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Aussender:      Samara Asset Group p.l.c. 
           Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel 
           CBD 3020 Birkirkara 
           Malta 
Ansprechpartner:   Patrick A Lowry 
E-Mail:        info@samara-ag.com 
Website:       www.samara-ag.com 
ISIN(s):       MT0001770107 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789736400780 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

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