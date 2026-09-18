Im Sommer untersagten die Landgerichte Bochum und Osnabrück den Vertrieb bestimmter Stecker-Solar-Speicher, da sie nach Auffassung der Richter die Anforderungen einschlägigen VDE-Normen nicht erfüllten und somit nicht als "Plug & Play"-Lösung oder "ohne Elektriker" beworben werden dürfen. Gegen diese Entscheidung legten die Händler Berufung ein. Doch die Gegenwehr der Händler sei gescheitert, hieß es am Freitag von Indielux. Die Berliner Firma hatte die Klagen eingereicht. Eines der Vertriebsverbote sei bereits rechtskräftig und bei Zuwiderhandlung drohe ein Ordnungsgeld von bis zu 250. 000 Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland