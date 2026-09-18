Baden-Baden - Shakira und Burna Boy stehen mit dem offiziellen Fußball-WM-Song "Dai Dai" zum zwölften Mal an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.
Die weiteren Medaillen ergattern Summer Cem und Shirin David ("Mo' Money Mo' Haters") und "Wir sind Helden" ("Von hier an blind"). Für die beiden Rapper Ufo 361 und Souly sowie das Duo Blumengarten ("War nie weg") geht es als höchste Neueinsteiger an die zehnte Stelle.
Nach acht Top 10-Alben, darunter drei Top-3-Werken, hat es die saarländische Rockband "Krawallbrüder" mit "1993" auf den ersten Platz der Album-Charts geschafft. Auf Platz zwei landet das Album "Sternensegler" der Mittelalter-Folk-Rock-Band Schandmaul. Bronze holt die südkoreanische Boygroup "Stray Kids" ("This and That").
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Die weiteren Medaillen ergattern Summer Cem und Shirin David ("Mo' Money Mo' Haters") und "Wir sind Helden" ("Von hier an blind"). Für die beiden Rapper Ufo 361 und Souly sowie das Duo Blumengarten ("War nie weg") geht es als höchste Neueinsteiger an die zehnte Stelle.
Nach acht Top 10-Alben, darunter drei Top-3-Werken, hat es die saarländische Rockband "Krawallbrüder" mit "1993" auf den ersten Platz der Album-Charts geschafft. Auf Platz zwei landet das Album "Sternensegler" der Mittelalter-Folk-Rock-Band Schandmaul. Bronze holt die südkoreanische Boygroup "Stray Kids" ("This and That").
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur