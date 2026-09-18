EQS-News: Huawei
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SHANGHAI, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der HUAWEI CONNECT 2026 stellte Huawei seine weiterentwickelte Stellar AI Network Solution vor, die auf der Philosophie einer sicheren, intelligenten Konnektivität basiert. Mit herausragenden Merkmalen wie effizienter Rechenleistung, verlustfreier Bereitstellung und extrem schneller Anwendungsbereitstellung entfesselt diese zukunftsfähige Lösung das Potenzial der Rechenproduktivität und sichert gleichzeitig Dienste im Zeitalter der KI ab.
Angetrieben durch die rasante Verbreitung von KI ist der tägliche Token-Verbrauch innerhalb eines Jahres um das 260-Fache gestiegen. Das verbesserte Stellar AI Network von Huawei - bestehend aus AI Fabric, AI WAN und AI Campus - reagiert darauf mit einem Fokus auf intelligente Konnektivität und Sicherheit.
Stellar AI Fabric 2.0
Stellar AI WAN
Stellar-AI-Campus-Netzwerk
Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei seine Stellar-AI-Network-Produkte und -Lösungen im Einklang mit der Vision "AI for All, All on Secure IP" weiterentwickeln und gemeinsam mit Kunden und Partnern im KI-Zeitalter den Wert jeder Verbindung maximieren.
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18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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