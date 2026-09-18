Der deutsche Mittelstand steckt im Umbruch. Die Erträge sinken weiter, doch die Unternehmen beginnen wieder zu investieren. Dabei setzen sie klar auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Die Bilanzauswertung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), die rund 40 Prozent aller Unternehmensumsätze in Deutschland abdeckt, zeigt ein gespaltenes Bild. Umsätze wuchsen 2025 nur um zwei Prozent und damit kaum über die Inflationsrate hinaus. Der Personalaufwand stieg um 4,4 Prozent, das Betriebsergebnis sank um fünf Prozent, die Umsatzrendite fiel von vier auf rund drei Prozent. DSGV-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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