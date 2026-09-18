New York - Die New Yorker Börsen sind nach dem starken Vortag am Freitag ein wenig unter Druck geraten. Die Renditen für US-Anleihen zogen wieder an und schmälerten das Interesse der Anleger an Aktien. Zudem stabilisierten sich die Ölpreise, deren deutlicher Rückgang die Kurse zuletzt gestützt hatte. Auch der grosse Verfallstermin an den Terminbörsen bremste die Risikobereitschaft. Über eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Dow Jones Industrial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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