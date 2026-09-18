Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2176411098 CopperEx Resources Corp. 18.09.2026 CA2176412XXX CopperEx Resources Corp. 21.09.2026 Tausch 10:1
CA84841L5062 Sphere 3D Corp. 18.09.2026 CA2369181XXX Darkhorse Technologies Inc. 21.09.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2176411098 CopperEx Resources Corp. 18.09.2026 CA2176412XXX CopperEx Resources Corp. 21.09.2026 Tausch 10:1
CA84841L5062 Sphere 3D Corp. 18.09.2026 CA2369181XXX Darkhorse Technologies Inc. 21.09.2026 Tausch 1:1
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