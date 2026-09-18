Anzeige
Mehr »
Freitag, 18.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Heimlicher Börsenstar 2026?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0B9WE | ISIN: US0594603039 | Ticker-Symbol: BREC
Tradegate
16.09.26 | 21:50
3,020 Euro
-0,66 % -0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Lateinamerika
1-Jahres-Chart
BANCO BRADESCO SA ADR PREF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BANCO BRADESCO SA ADR PREF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,0003,08008:01
3,0203,10007:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANCO BRADESCO SA ADR PREF
BANCO BRADESCO SA ADR PREF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANCO BRADESCO SA ADR PREF3,020-0,66 %
DARKHORSE TECHNOLOGIES INC2,480-0,80 %
NEXUM GROUP AG90,000,00 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA9,8200,00 %
VERIMATRIX SA0,3760,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.