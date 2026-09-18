Das Instrument NXMG DE000A41YEG8 NEXUM GROUP AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.09.2026The instrument NXMG DE000A41YEG8 NEXUM GROUP AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2026 and ex capital adjustment on 21.09.2026Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.09.2026Das Instrument 8S30 CA84841L5062 SPHERE 3D CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.09.2026The instrument 8S30 CA84841L5062 SPHERE 3D CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2026 and ex capital adjustment on 21.09.2026Das Instrument BREA US0594604029 BANCO BRANDESCO SP.ADR 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.09.2026The instrument BREA US0594604029 BANCO BRANDESCO SP.ADR 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2026 and ex capital adjustment on 21.09.2026Das Instrument I3Q FR0010291245 VERIMATRIX SA EO -,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.09.2026The instrument I3Q FR0010291245 VERIMATRIX SA EO -,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2026 and ex capital adjustment on 21.09.2026Das Instrument BREC US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.09.2026The instrument BREC US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2026 and ex capital adjustment on 21.09.2026Das Instrument NB6 GRS472003011 PROF. SYST+SOFTW.EO 0,23 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2026The instrument NB6 GRS472003011 PROF. SYST+SOFTW.EO 0,23 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.09.2026