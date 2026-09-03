Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Cloud-TV-Plattform von Kaltura mit den Lösungen von Verimatrix zum Schutz von Inhalten und zur Bekämpfung der Piraterie kombiniert; die vollständige Migration der Kunden soll in den kommenden Monaten erfolgen.

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Kaltura (Nasdaq: KLTR), das Unternehmen für digitale Nutzererlebnisse, und Verimatrix (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für eine sicherere vernetzte Welt, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, einen verbesserten Schutz für OTT- und Cloud-TV-Dienste zu gewährleisten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die skalierbare Cloud-TV-Plattform von Kaltura und die Funktionen von Verimatrix im Bereich Digital Rights Management (DRM) sowie Sicherheit miteinander kombiniert. Die gemeinsame Lösung, die Teil des Kaltura Marketplace ist, unterstützt Telekommunikationsunternehmen, Rundfunkanstalten und Medienunternehmen dabei, hochwertige Live- und On-Demand-Inhalte sicher auf einer Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen bereitzustellen.

Die Nachfrage nach fortschrittlichem Schutz von Inhalten ist gestiegen, und die Präsenz von Kalturas Cloud-TV-Lösung hat sich auf Telekommunikationsunternehmen, Betreiber, Rundfunkanstalten und Medienunternehmen ausgeweitet. Die Partnerschaft mit Verimatrix, einem anerkannten Marktführer im Bereich des Schutzes von Inhalten, bietet Kunden sowohl die bewährte Sicherheit in großem Maßstab als auch die erforderliche Videoerlebnisebene.

Der Schutz von Inhalten steht im Mittelpunkt jedes tragfähigen Streaming-Geschäfts. Rechteinhaber werden keine Lizenzen für Premium- und Live-Sportinhalte vergeben, wenn keine nachweisbaren Maßnahmen zur Pirateriebekämpfung vorhanden sind, und Betreiber erleiden durch die Weitergabe von Zugangsdaten und das "Stream-Ripping" echte Umsatzeinbußen. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Kunden von folgenden Vorteilen:

Multi-DRM-Schutz für Premium-Videoinhalte

sichere Bereitstellung von Inhalten auf vernetzten Fernsehern, Set-Top-Boxen, Mobilgeräten und Webanwendungen

verstärkter Schutz vor Piraterie, der Weitergabe von Zugangsdaten und unbefugtem Zugriff

Sicherheit, die sich sowohl für etablierte Dienste als auch für schnell wachsende OTT-Plattformen skalieren lässt

ein vereinfachter Integrations- und Bereitstellungsansatz

sowie fortlaufender Support durch die Technologie- und Bereitstellungsteams von Kaltura und Verimatrix

"Sicherheit und Schutz der Inhalte sind wesentliche Bestandteile jedes erfolgreichen Streaming-Dienstes", sagte Oren Ben Kohav, SVP Sales and Delivery Media Telecom bei Kaltura. "Angesichts der steigenden Nachfrage nach Premium-Streaming-Diensten benötigen unsere Kunden eine Sicherheitslösung, die mit ihren Anforderungen mitwächst. Unsere Partnerschaft mit Verimatrix ermöglicht es uns, eine bewährte, flexible und skalierbare Sicherheitslösung als integralen Bestandteil ihres Cloud-TV-Erlebnisses anzubieten, sodass Betreiber ihre Premium-Inhalte schützen und gleichzeitig weiterhin innovativ sein sowie fesselnde Seherlebnisse bieten können."

"Hochwertige Inhalte verdienen eine Sicherheit, die mit ihnen Schritt hält, und die Betreiber können es sich nicht leisten, in dieser Hinsicht Kompromisse einzugehen, während das Streaming immer weiter zunimmt", sagte Carlo Stramaglia, Head of Anti-Piracy Business bei Verimatrix. "Die Partnerschaft mit Kaltura bedeutet, bewährte Technologien zum Schutz von Inhalten und zur Bekämpfung von Piraterie direkt in die Cloud-TV-Arbeitsabläufe zu integrieren. Gemeinsam können wir bestehenden und neuen Kunden einen Mehrwert bieten, indem wir ihnen dabei helfen, ihre Inhalte und ihre Abonnenteneinnahmen im Zuge ihres Wachstums zu sichern."

Während Sicherheit die Einnahmen schützt, eröffnen die "Agentic Avatars" von Kaltura neue Wege, diese zu steigern, indem sie das Seherlebnis zu einem Punkt der Kundenbindung und Konversion machen. Die in mehr als 30 Sprachen verfügbaren Echtzeit-Video-Agenten mit dialogorientierter KI von Kaltura erkennen die Absichten der Zuschauer und reagieren mit dynamisch generierten Medien von der Weiterleitung der Fans zum richtigen Spiel oder Highlight bis hin zur Darstellung von Inhalten, die auf den jeweiligen Zuschauer zugeschnitten sind.

Kaltura wird auf der IBC 2026 vom 11. bis 14. September am Stand 5.A68 die "Agentic Avatars" als Teil seiner Cloud-TV-Plattform, der in Verimatrix integrierten Sicherheitslösung sowie seiner "Agentic Revenue Engine" für Unterhaltung und Monetarisierung vorstellen. Besucher können das Verimatrix-Team zudem am Stand 1.BS20 treffen, um mehr über die integrierten Technologien zur Inhaltssicherheit zu erfahren, auf denen die Lösung basiert.

Über Kaltura:

Kaltura hat es sich zur Aufgabe gemacht, reichhaltige, interaktive digitale Erlebnisse über den gesamten Organisationsprozess hinweg für Kunden, Mitarbeiter, Lernende und Zielgruppen zu ermöglichen. Die Plattform des Unternehmens vereint die Erstellung von Inhalten, Content-Management und -Analysen auf Unternehmensniveau sowie multimodale Dialoginteraktionen. Kaltura betreut weltweit führende Unternehmen, Finanzinstitute, Bildungseinrichtungen, Medien- und Telekommunikationsanbieter sowie weitere Organisationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.corp.kaltura.com.

Über Verimatrix:

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) treibt die moderne, vernetzte Welt mit einer auf den Menschen ausgerichteten Inhaltssicherheit voran. Verimatrix schützt hochwertige digitale Inhalte und Streaming-Dienste durch intuitive, reibungslose Lösungen, die sich nahtlos in die heutigen Medienökosysteme integrieren lassen. Führende Betreiber, Rundfunkanstalten und Rechteinhaber vertrauen auf Verimatrix, um ihre Umsätze zu sichern, nahtlose Seherlebnisse zu ermöglichen und die sichere Bereitstellung von Diensten weltweit zu unterstützen. Durch die Kombination von fortschrittlichem Inhaltsschutz mit einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz hilft Verimatrix seinen Kunden, ihre Umsätze zu sichern und gleichzeitig konsistente, hochwertige Seherlebnisse zu bieten. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

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matthew.zintel@zintelpr.com



Verimatrix Investorenkontakt:

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finance@verimatrix.com



SEITOSEI.ACTIFIN

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com