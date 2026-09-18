Zürich, Freitag, 18. September, 2026 - Lufthansa wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2026 mit dem ersten Platz in der Kategorie "World's Best First Class Onboard Dining" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die starke Partnerschaft zwischen Lufthansa und gategourmet Deutschland sowie den erfolgreichen Start der Future Onboard Experience (FOX).

Als strategischer Partner für Catering und Hospitality war gategourmet Deutschland massgeblich an der Entwicklung und operativen Umsetzung des neuen First Class Gastronomiekonzepts beteiligt. Gemeinsam mit Lufthansa und dem renommierten Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz entstand über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren ein Angebot, das Fine Dining in 10.000 Metern Höhe neu definiert.

"Wir gratulieren Lufthansa herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung in ihrem Jubiläumsjahr. Es erfüllt uns mit Stolz, Teil der Future Onboard Experience zu sein und gemeinsam mit Lufthansa ein neues First Class Erlebnis an Bord zu entwickeln", sagte Herman Anbeek, President Europe von gategroup. "Die Auszeichnung würdigt den hohen Anspruch von Lufthansa sowie das Engagement der Teams von Lufthansa und gategourmet Deutschland, unterstützt durch die kulinarische Expertise von Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz, und setzt damit einen neuen Massstab für die First Class Gastronomie. Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und das Reiseerlebnis für Gäste weltweit weiterzuentwickeln."

"Der Erfolg unseres neuen First-Class-Gastronomiekonzepts ist das Ergebnis einer vertrauensvollen Partnerschaft", sagte Olaf Mauthe, Senior Director Hospitality & Catering Management von Lufthansa Airlines. "Gemeinsam mit gategourmet Deutschland und Christoph Kunz haben wir traditionelle Ansätze der Bordgastronomie neu gedacht und ein Konzept entwickelt, das Gastfreundschaft und kulinarische Qualität auf Zwei-Michelin-Sterne-Niveau in 10'000 Metern Höhe erlebbar macht. Wir sind stolz darauf, dass diese Leistung von Reisenden auf der ganzen Welt anerkannt wird."

Zwei-Sterne-Gastronomie in 10.000 Metern Höhe

Im Rahmen der Future Onboard Experience (FOX), mit der Lufthansa das Reiseerlebnis an Bord weiterentwickelt, wurde Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz als kulinarischer Partner für das neue First Class Konzept gewonnen. Gemeinsam mit Lufthansa und gategourmet Deutschland wurde seine von der Sternegastronomie geprägte kulinarische Philosophie in ein besonderes Erlebnis an Bord übertragen.

Im Entwicklungsprozess arbeiteten die Culinary Teams von Lufthansa und gategourmet eng mit Christoph Kunz zusammen. Unter der Leitung von Max Herzog, Senior Executive Chef Lufthansa Group, und Christoph Brandstätter, Regional Executive Chef Central Europe bei gategroup, wurde das Konzept in Workshops, Verkostungen und zahlreichen Testflügen entwickelt, verfeinert und für den weltweiten Einsatz in der First Class vorbereitet.

Ein Zentrum für kulinarische Exzellenz in Deutschland

Für die Umsetzung des neuen First Class Konzepts stellte gategourmet Deutschland ein spezialisiertes Team von Köchinnen und Köchen mit Michelin-Sterne-Erfahrung auf.

Heute profitieren Lufthansa First Class Flüge ab Frankfurt und München von hochqualifizierten Küchenteams und umfassenden Qualitätskontrollen. Sie stellen eine gleichbleibend hohe Qualität, Präzision und Produktkonsistenz sicher. Ergänzend zum kulinarischen Angebot entwickelte und gestaltete deSter, ein Unternehmen der gategroup, das Servicegeschirr und die Bordausstattung für die Future Onboard Experience (FOX). Das Konzept vereint hochwertige Ästhetik mit operativer Effizienz und nachhaltigen Materialien.

Das Ergebnis ist ein kulinarisches Angebot, das die Ansprüche einer Zwei-Sterne-Küche erfolgreich in einen Airline-Betrieb überträgt und gleichzeitig den Erwartungen der Lufthansa First Class Gäste gerecht wird.

Ein neues Niveau für die Bordgastronomie

Das neue First Class Gastronomiekonzept wurde im März 2026 eingeführt. Im Mittelpunkt stehen eine grössere Auswahl, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und eine hochwertige Präsentation. Die Zusammenarbeit umfasste das gesamte kulinarische Erlebnis an Bord - von der Menüentwicklung über Servicekonzepte und operative Prozesse bis hin zu Kundentests und Bordausstattung.

Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Lufthansa und gategroup und stärkt die Rolle von gategroup als vertrauenswürdiger Innovationspartner führender Fluggesellschaften weltweit.

Über gategroup

gategroup ist der weltweit führende Anbieter von Catering-, Retail-on-Board- und Hospitality-Produkten sowie entsprechenden Dienstleistungen für die Luftfahrtindustrie. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, betreut das Unternehmen Millionen von Passagieren über ein Netzwerk von nahezu 300 Standorten in mehr als 68 Ländern. Durch die Verbindung von Innovationskraft und operativer Exzellenz arbeitet gategroup mit führenden Fluggesellschaften weltweit zusammen, um aussergewöhnliche Reiseerlebnisse zu schaffen.

Weitere Informationen unter: www.gategroup.com

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