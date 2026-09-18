Die AMD-Aktie legte seit März eine enorme Kursrally hin. Ausgehend von rund 200 US$ stieg sie in der Spitze bis auf etwa 580 US$. Anschließend korrigierte die Aktie wieder und notiert am Freitag aktuell bei 546 US$. Damit ist AMD inzwischen sehr hoch bewertet. Hier stellt sich die Frage: Rechtfertigt das Wachstumstempo eine solche Bewertung? Dynamisches Wachstum erzielt Das starke Wachstum aus dem ersten Quartal setzte sich im zweiten Quartal fort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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